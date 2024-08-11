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Samsun'da narkotik uygulaması: 18 kişi yakalandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 16:05
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Samsun’da narkotik uygulaması: 18 kişi yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 18 kişi yakalandı.

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