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Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

İslim İstanbullu ahaber.com.tr
Giriş: 11.08.2024 14:33
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Tokat’ta çıkan yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Son dakika haberine göre Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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