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Elazığ’da dağlık ve otluk arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr
Giriş: 11.08.2024 14:35
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Elazığ’da dağlık ve otluk arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık ve otluk arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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