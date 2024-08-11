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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Mehmet Doğan'a başsağlığı paylaşımı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:43 Güncelleme: 11.08.2024 14:05
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Mehmet Doğan’a başsağlığı paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

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