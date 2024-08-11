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Laf atma kavgasında kan aktı: Baba öldü oğlu yaralandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 16:04
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Laf atma kavgasında kan aktı: Baba öldü oğlu yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sandalye yüzünden yaşanan laf atma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba hayatını kaybetti.

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