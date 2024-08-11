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Osmaniye'de tırda 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:09
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Osmaniye’de tırda 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberine göre Osmaniye'de dorsesinde 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

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