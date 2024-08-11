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Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:08
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Antalya’da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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