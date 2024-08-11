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Kocaeli'de gece çaya giren kişi boğuldu

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:11
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Kocaeli’de gece çaya giren kişi boğuldu

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde çaya giren bir kişi hayatını kaybetti.

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