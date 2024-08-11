11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yol ulaşıma kapandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 15:48
ABONE OL
Ordu’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yol ulaşıma kapandı

Ordu'da öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı, su birikintisinin olduğu yol geçici olarak ulaşıma kapandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör