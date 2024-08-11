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Hakimiyeti kaybolan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

İslim İstanbullu
Giriş: 11.08.2024 15:45
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Hakimiyeti kaybolan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Muğla-Milas Karayolu'nda hakimiyeti kaybolan araç, şarampole yuvalanırken, araç içerisindeki 7 kişi yaralandı

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