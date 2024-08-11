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Iğdır'da yaralı halde bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 15:50
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Iğdır’da yaralı halde bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

Iğdır'da duyarlı vatandaşlar örnek bir davranış göstererek yaralı kerkenez kuşu kurtararak ekiplere teslim etti.

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