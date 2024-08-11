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Meteoroloji'den Ordu, Giresun ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 11.08.2024 14:47
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Meteoroloji’den Ordu, Giresun ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

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