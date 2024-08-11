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Ordu'da ilk! Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 14:50
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Ordu’da ilk! Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı

Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda, erken Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği"ne ulaşıldı. Kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu'da açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor.

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