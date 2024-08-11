Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! 11 Ağustos 2024 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda sağanak yağış kendini gösterecek. İşte 11 Ağustos 2024 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
O İLLERE SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğusunu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğu kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?
- İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...
- YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
- Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?
- Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...
- Emekliye yüksek maaş formülü: SGK girişi 2000 öncesi ve sonrasına A'dan Z'ye yol kılavuzu! 12.500, 15.000, 19.000 TL için...
- Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim sınavı ne zaman? 2024 Ağustos ayı ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Çaydanlıkta oluşan kireci kökünden kazıyacak yöntem: Bir tutam yeterli...
- Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı
- Türkiye'nin il haritası yeniden dağıldı: 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere...
- WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...
- 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...