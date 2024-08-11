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Kayseri'de iki otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 19:24
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Kayseri’de iki otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kayseri'de, iki otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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