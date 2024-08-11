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Kayseri'de korkutucu olay! Cezaevi firarisi koca çocuklarının yanında eşini bıçakladı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 18:51
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Kayseri’de korkutucu olay! Cezaevi firarisi koca çocuklarının yanında eşini bıçakladı

Kayseri'de cezaevi firarisi Gökhan Ü., tartıştığı eşi Y.Ü.'yü çocuklarının yanında bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Gökhan Ü., polis merkezine götürüldü.

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