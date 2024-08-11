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Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 22:01
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Mersin’de silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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