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Ayvalık açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 23:07
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Ayvalık açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

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