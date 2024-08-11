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Kazada yaralanan Mustafa, 40 gün sonra hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 21:21
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Kazada yaralanan Mustafa, 40 gün sonra hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçen 2 Temmuz'da meydana gelen kazasında ağır yaralanan Mustafa Kaygısız, tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Dün yaşamını yitiren genç, bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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