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Şanlıurfa'da korkunç olay! Kardeş katili oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 00:23
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Şanlıurfa’da korkunç olay! Kardeş katili oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce kan aktı. Çıkan silahlı kavgada bir kişi kardeşini silahla vurarak öldürdü. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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