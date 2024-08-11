11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 20:09
ABONE OL
Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Mardin’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör