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Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 20:23
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Avcılar’da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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