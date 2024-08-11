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Fındık işçilerini taşıyan patpat direğe çarptı: 1 ölü 7 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.08.2024 19:39 Güncelleme: 11.08.2024 19:40
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Fındık işçilerini taşıyan patpat direğe çarptı: 1 ölü 7 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı pat pat, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

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