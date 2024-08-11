Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Bozkurt paylaşımı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ayağa kaldırdıklarını, evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettiklerini belirtti.
Bozkurt'un son halinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, yaşanan büyük felakette bütün ilçenin tahrip olduğunu hatırlattı.
Kurum, o gün Bozkurtlu vatandaşlara, "Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" dediklerini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda, bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildiği kaydedildi.
Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, bir millet bahçesinin de kente kazandırıldığı bildirildi.
BARTIN VE SİNOP DA AYAĞA KALDIRILDI
Konutlardan 649'unun afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilçede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesinin yeniden inşa edildiği belirtildi.
Açıklamada, Bartın'da hasar gören yerlerin yeniden ayağa kaldırıldığı, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen bölgelerde güvenli konutlar ve bir sanayi sitesi kurulduğu ifade edildi.
Büyük bir felaketti.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 11, 2024
Bütün ilçe tahrip olmuştu.
O gün Bozkurtlu hemşerilerimize bir söz vermiştik.
"Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" demiştik.
Sözümüzü tuttuk.#Bozkurt'u 1 yılda ayağa kaldırdık.
Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik.
Allah… pic.twitter.com/sdoyOm0Kmz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu SON DAKİKA INSTAGRAM | 10 Ağustos Instagram açıldı mı, son durum ne?
- İbn-i Sina binlerce yıl önce yazdı: 1 asır yaşamanın sırrı bu reçetede...
- YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
- Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?
- Dünyanın en güçlü tank filosuna sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye 2.231 puanla...
- Emekliye yüksek maaş formülü: SGK girişi 2000 öncesi ve sonrasına A'dan Z'ye yol kılavuzu! 12.500, 15.000, 19.000 TL için...
- Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim sınavı ne zaman? 2024 Ağustos ayı ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Çaydanlıkta oluşan kireci kökünden kazıyacak yöntem: Bir tutam yeterli...
- Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı mı, şartları neler? Öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme MEBBİS 2024 tayin ekranı
- Türkiye'nin il haritası yeniden dağıldı: 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere...
- WhatsApp Kapanacak Mı, son durum ne? 2024 WhatsApp'a erişim engeli gelecek mi? BTK son dakika...
- 70 kilodan 56 kiloya düşüren İrem Helvacıoğlu diyeti! Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i iğne ipliğe döndü: Tek yaptığı...