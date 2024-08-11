Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Bozkurt paylaşımı!

BARTIN VE SİNOP DA AYAĞA KALDIRILDI

Konutlardan 649'unun afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilçede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesinin yeniden inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bartın'da hasar gören yerlerin yeniden ayağa kaldırıldığı, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen bölgelerde güvenli konutlar ve bir sanayi sitesi kurulduğu ifade edildi.