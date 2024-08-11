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Bozkurt ve Ayancık'ta sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 16:02
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Bozkurt ve Ayancık’ta sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

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