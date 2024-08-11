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Evde düşen 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 16:00
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Evde düşen 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Niğde merkeze bağlı Gösterli köyünde yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın, evde düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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