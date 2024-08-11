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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 20:26
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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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