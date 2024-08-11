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Denizli'de 2 otomobil çalıp bir evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 19:32
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Denizli’de 2 otomobil çalıp bir evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Denizli'de 2 otomobili çaldığı ve bir evden hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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