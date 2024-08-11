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Karabük'te safran toprakla buluştu! Dünyanın en pahalı baharatı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:08
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Karabük’te safran toprakla buluştu! Dünyanın en pahalı baharatı

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi, adını verdiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

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