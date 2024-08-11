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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:04 Güncelleme: 11.08.2024 13:12
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ü andı

Bakan Yerlikaya, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 6 yıl önce bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında andı.

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