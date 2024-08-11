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Bursa'da kan donduran olay! Okul bahçesinde ölü bulundu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 13:24
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Bursa’da kan donduran olay! Okul bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu. U.Ö'nün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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