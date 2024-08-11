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Hatay'da lastik deposunda yangın! Müdahale sürüyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 01:46
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Hatay’da lastik deposunda yangın! Müdahale sürüyor

Gece saatlerinde Hatay'ın Payas ilçesinde panik anlar yaşandı. İlçedeki bir lastik deposunda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken polis ekipleri de yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem aldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'da lastik deposunda yangın çıktı.Hatay'da lastik deposunda yangın çıktı.

Yenişehir Mahallesi'nde bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Lastik deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor.Lastik deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Polis yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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