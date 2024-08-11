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Cezaevi firarisi Eyüpsultan'da yakalandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 15:51
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Cezaevi firarisi Eyüpsultan’da yakalandı

Eyüpsultan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Varol Karkın, yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce 3 kez uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan Karkın'ın, 9 yıl 2 ay kesilmiş cezası bulunduğu öğrenildi.

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