Diyarbakır'da "Radar Operasyonu" düzenlendi!16 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da "Radar Operasyonu" düzenlendi. Düzenlenen operasyonda farklı adreslerdeki ev ve iş yerine girdikleri tespit edilen 16 kişi göz altına alındı. Göz altına alınan şüphelilerden 2'sinin 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma yürüttü. Çalışmada, zanlıların geceleri balkonlara tırmanarak evlere girdikleri, kepenk kilitlerini açtıkları ve daire kapılarından girerek hırsızlık yaptıkları, çaldıkları malzemeleri bir depoya bıraktıktan sonra sattıkları belirlendi.

2'Sİ KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 16 KİŞİ YAKALANDI

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin birçok hırsızlık suçundan 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan 16 kişi emniyet ekiplerince düzenlenen "Radar Operasyonu"nda yakalandı