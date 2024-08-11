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Kasten öldürme suçundan aranan firariyi jandarma yakaladı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 15:44
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Kasten öldürme suçundan aranan firariyi jandarma yakaladı

Gaziantep'te kasten adam öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

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