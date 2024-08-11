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Denize giren Ukraynalı çocuğun fotoğraf ve videosunu çeken eğitmen tutuklandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.08.2024 19:36
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Denize giren Ukraynalı çocuğun fotoğraf ve videosunu çeken eğitmen tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren 11 yaşındaki Ukrayna uyruklu kız çocuğunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen satranç eğitmeni Mesut Uçan'ın (52) incelenen cep telefonunda, eğitim verdiği çocukların müstehcen fotoğraf ve videoları çıktı. Mesut Uçan tutuklandı.

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