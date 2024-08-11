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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si bebek 9 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 20:25
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Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 2’si bebek 9 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si bebek 9 kişi yaralandı.

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