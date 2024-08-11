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Elazığ'da baraj gölünde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 11.08.2024 19:35
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Elazığ’da baraj gölünde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

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