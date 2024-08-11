11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.08.2024 19:34
ABONE OL
Devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten yola savrulan 13 yaşındaki sürücü Şerafettin Kırcalı hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör