Manisa'da orman yangını! Alevler geceyi aydınlattı | Ekiplerden yoğun müdahale...
Manisa'nın Salihli ilçesindeki otlukta çıkan yangın, ormana da sıçradı. Olay yerine ulaşan ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 8 saattir süren yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği bölgede her iki mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor. İşte detaylar...
İzmir'in Urla ilçesinde ve Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Urla'da makilik alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürerken sevindiren haber geldi. Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KONTROL ALTINDA
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi. Yangın kontrol altına alındı.
MANİSA'DA DA YANGIN ÇIKTI
Manisa'nın Salihli ilçesinde başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın saat 14.40 sıralarında Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan devam ede müdahalelerde ekip sayısı arttırılarak 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer, 4 yer ekibi ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahalesine devam ediliyor.
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