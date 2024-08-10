Manisa’da orman yangını! Alevler geceyi aydınlattı | Ekiplerden yoğun müdahale...

İzmir'in Urla ilçesinde ve Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Urla'da makilik alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürerken sevindiren haber geldi. Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.