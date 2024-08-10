İzmir’de tekne buzluğunda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde sır perdesi aralandı! Ablasıyla da ilişkisi varmış

Cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin

"KEDİ SANDIM"

Öte yandan Belgin A.'nın da buzlukta ceset varken teknede 1 gün kaldığı anlaşıldı. Belgin A. ifadesinde, "Teknede ceset olduğunu bilmiyordum. Teknede kaldığımda ağır koku aldım ancak ölmüş kedi kokusu diye düşündüm" dedi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı, bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.