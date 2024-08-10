İzmir'de tekne buzluğunda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde sır perdesi aralandı! Ablasıyla da ilişkisi varmış
İzmir'de bir balıkçı teknesinden ağır koku gelmesi üzerine cesedi teknenin buzluğunda bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tekne sahibi Şenol A., cinayeti itiraf ederken cani adamın Esgin'in evli ablasıyla da ilişkisi olduğu öğrenildi. Diğer yandan Şenol A.'nın eşinin buzlukta ceset varken bir gün teknede kaldığı da belirlendi.
İzmir'de balıkçı teknesindeki derin dondurucuda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olay, 6 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan Sahil Güvenlik ekiplerinin botundaki Zeytin isimli narkotik köpeği kıyıdaki tekneden kötü koku geldiğini fark etti.
Zeytin isimli köpeğin havlayarak uyarması üzerine teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 26 yaşındaki kuaför Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.
KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Tekne sahibi Şenol A. ile eşi Belgin A.'nın ifadelerine ulaştı.
ABLASIYLA YASAK AŞK YAŞIYORMUŞ
Takvim'in haberine göre; Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tekne sahibi Şenol A.'nın Hilmiye Tuğba Esgin'in evli ablasıyla da ilişkisi olduğu cep telefonunda yapılan inceleme sonucu belirlendi.
Cep telefondaki yazışmalar gösterilen Şenol A. cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Şenol A. sevgilisi Tuğba Esgin ile tartışırken tokat attığını ve genç kadının yere düştüğünü söyledi. Şenol A.'nın ifadesinde, "Tuğba ablasıyla olan mesajlaşmalarımızı gördü. Tartıştık. Tartışma sırasında tokat attım yere düştü" dediği öğrenildi.
"KEDİ SANDIM"
Öte yandan Belgin A.'nın da buzlukta ceset varken teknede 1 gün kaldığı anlaşıldı. Belgin A. ifadesinde, "Teknede ceset olduğunu bilmiyordum. Teknede kaldığımda ağır koku aldım ancak ölmüş kedi kokusu diye düşündüm" dedi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı, bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
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