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UYAP ile her gün 900 bin vatandaşa hizmet

Giriş: 10.08.2024 14:14
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UYAP ile her gün 900 bin vatandaşa hizmet

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, UYAP sistemi ile günde 900 binden fazla kullanıcıya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Tunç, "Vatandaş portalı kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı." dedi.

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