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Arnavutköy'de boya deposunda yangın! Tonlarca buğday ve mazot...

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 13:44 Güncelleme: 10.08.2024 14:29
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Arnavutköy’de boya deposunda yangın! Tonlarca buğday ve mazot...

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir boya deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, depoda bulunan 2 ton buğday ve 2 tona yakın mazot kullanılamaz hale geldi.

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