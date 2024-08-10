10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tekirdağ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 11:43
ABONE OL
Tekirdağ’da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti. Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör