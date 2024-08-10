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Aydın merkezli 13 ilde yasadışı bahis ve kumar operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 11:36 Güncelleme: 10.08.2024 11:37
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Aydın merkezli 13 ilde yasadışı bahis ve kumar operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

Aydın merkezli 13 ilde, 42 ayrı adreste 4 aylık çalışma sonucunda jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasadışı bahis ve kumar operasyonunda organize suç örgütü çökertilirken, 35 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9'u kadın 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Operasyondan karelerOperasyondan kareler

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütlü yasa dışı bahis ve kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 4 aydır yürütülen çalışmada, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar altyapılarına entegre olarak tasarlayıp yönettikleri, bölgesel sınırlama olmaksızın, global ölçüde yayın yapan ve açık sistem tabir edilen yasa dışı bahis sitelerinden bahis ve online canlı kumar (casino) oyunları oynattıkları belirlendi. Haksız kazanç sağlayan ve suç örgütü içerisinde genel yönetim, admin, canlı destek, call center, bonus yönetimi, risk yönetimi, finans yönetimi, invite/marketing ve yazılım departmanları adı altında yapılanmak suretiyle organize bir şekilde suç faaliyetlerini işledikleri tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Operasyondan karelerOperasyondan kareler

Şüphelilere yönelik 7 Ağustos sabah saatlerinde Aydın merkezli, Antalya, Niğde, İstanbul, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, Yalova, Ankara, Adana, Zonguldak ve Amasya'daki 42 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9'u kadın 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Aydın'a getirildi.

14 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 18 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Operasyondan karelerOperasyondan kareler

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