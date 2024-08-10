Kızlarının mezarına 18 ay sonra kavuştular! Kahramanmaraş depremi sonrası acı olay

Kahramanmaraş depremi sonrası hayatını kaybeden Merve Ateş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetti. Bazı kişilerden de bir daha haber alınamadı. Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nda yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası, enkazda kalarak hayatını kaybetti. Ateş ise enkazdan bacağından yaralı ve bilinci açık olarak çıkarıldı. Merve Ateş, İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ateş'in ailesine Mersin Yenişehir Hastanesi'ne sevk edileceği söylendi. Ateş, ailesinin gözetiminde ambulansa bindirildi ancak aileden birinin ambulansa binerek eşlik etmesine izin verilmedi. Ateş'in Mersin'e sevk edilmediği, İskenderun Devlet Hastanesi'nde 3 gün sonra hayatını kaybettiği saptandı. DNA örneği alınıp, fotoğrafları çekilen Ateş'in cenazesi, 'Yağmur Uçmaz' ismiyle kayıtlara geçerek, Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.

Ancak Ateş'in ölümünden haberi olmayan ailesi, Merve'yi hastanelerde aramaya başladı. Hastanede cenazeye ulaşamayınca 18 aydır Türkiye genelinde aranan Merve Ateş'in anne ve babasının DNA testleriyle uyumu sonucu 'Yağmur Uçmaz' ismiyle kaydedilip, bu şekilde defnedildiği ortaya çıktı. Merve'yi sağlık durumunun iyi olduğu düşüncesiyle aylarca arayan ablaları İlknur Karaca ile İpek Koca'ya Merve'nin mezarı ve öldükten sonra çekilen fotoğrafları gösterildi. Ablaları, Merve'yi fotoğraflardan teşhis etti.