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Şanlıurfa'dan acı haber! 15 yaşındaki genç gölde boğuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 10.08.2024 23:44
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Şanlıurfa’dan acı haber! 15 yaşındaki genç gölde boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren 15 yaşında yabancı uyruklu genç boğuldu.

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