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Bolu'da feci kaza! Kamp için Yedigöller’e gelen çiftin karavanı devrildi: Yaralılar var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 23:35 Güncelleme: 10.08.2024 23:36
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Bolu’da feci kaza! Kamp için Yedigöller’e gelen çiftin karavanı devrildi: Yaralılar var

Antalya'dan yeni aldıkları karavanla kamp için Bolu’daki Yedigöller'e gelen çift, meydana gelen kazada yaralandı.

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