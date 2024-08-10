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Samsun’da feci kaza! 2 otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 23:47
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Samsun’da feci kaza! 2 otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2 otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

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