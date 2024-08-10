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İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Yüzde 50 sınırında

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 10:51
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İstanbul’da barajlar alarm veriyor! Yüzde 50 sınırında

İstanbul'da son dönemde etkisini gösteren kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. İSKİ'nin verilerine göre il genelindeki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 54,52'ye düştü.

Uzun süredir yağış almayan İstanbul'da, barajlardaki su seviyeleri endişe verici düzeylere geriledi. İSKİ'nin güncel verilerine göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları %54.52 seviyesine düştü.

KURAKLIK ALİBEYKÖY BARAJI'NI VURDU
İstanbul'un su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi, bugün itibariyle %21.79'a kadar düşerek kritik bir seviyeye ulaştı. Kış aylarında %80 doluluk oranına ulaşan baraj, şimdi kuraklıkla mücadele ediyor. Baraj gölündeki su birikintileri tamamen kaybolurken, sertleşen zemin üzerinde araçlarla dolaşmak mümkün hale geldi.

Kuraklık nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranında düşüş sürüyorKuraklık nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranında düşüş sürüyor

ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Suların çekilmesiyle birlikte, baraj havzalarında biriken çöpler de ortaya çıktı. Otomobil lastiklerinden pet şişelere, poşetlerden inşaat artıklarına kadar birçok atık, çevresel bir tehdit oluşturacak şekilde su yüzeyine çıkmış durumda. İSKİ, çevresel temizlik çalışmalarını hızlandırmak zorunda kaldı.

DİĞER BARAJLARDA DURUM NASIL?
İstanbul'un diğer önemli su kaynakları da benzer düşüşler yaşıyor. Özellikle Kazandere ve Istrancalar barajlarında su seviyeleri sırasıyla %23.17 ve %33.59'a geriledi. En yüksek doluluk oranına sahip olan Terkos Barajı ise %68.38 ile diğerlerine göre daha iyi bir durumda.

Barajlardaki su seviyesinin azalmasının ardından su tasarrufu çağrısı geldiBarajlardaki su seviyesinin azalmasının ardından su tasarrufu çağrısı geldi

İSKİ'DEN SU TASARRUFU ÇAĞRISI
Kurak geçen mevsimler ve aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın arttığı bu dönemde, İSKİ İstanbullulara su tasarrufu yapmaları konusunda çağrıda bulunuyor. Vatandaşlardan gereksiz su tüketiminden kaçınmaları ve su kaynaklarını koruma konusunda duyarlı olmaları isteniyor.

Barajlarda Son Durum:
Ömerli Barajı: %58.06
Darlık Barajı: %57.67
Elmalı Barajı: %61.04
Terkos Barajı: %68.38
Alibeyköy Barajı: %21.79
Büyükçekmece Barajı: %51.97
Sazlıdere Barajı: %52.41
Istrancalar Barajı: %33.59
Kazandere Barajı: %23.17
Papuçdere Barajı: %35.03
İstanbul'daki barajlardaki su seviyelerinin düşüşü, şehrin su güvenliğini tehdit ederken, yetkililerin ve vatandaşların bu konuda alması gereken önlemler gün geçtikçe önem kazanıyor.

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