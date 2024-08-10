İstanbul’da barajlar alarm veriyor! Yüzde 50 sınırında

Kuraklık nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranında düşüş sürüyor

ÇÖPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Suların çekilmesiyle birlikte, baraj havzalarında biriken çöpler de ortaya çıktı. Otomobil lastiklerinden pet şişelere, poşetlerden inşaat artıklarına kadar birçok atık, çevresel bir tehdit oluşturacak şekilde su yüzeyine çıkmış durumda. İSKİ, çevresel temizlik çalışmalarını hızlandırmak zorunda kaldı.

DİĞER BARAJLARDA DURUM NASIL?

İstanbul'un diğer önemli su kaynakları da benzer düşüşler yaşıyor. Özellikle Kazandere ve Istrancalar barajlarında su seviyeleri sırasıyla %23.17 ve %33.59'a geriledi. En yüksek doluluk oranına sahip olan Terkos Barajı ise %68.38 ile diğerlerine göre daha iyi bir durumda.